Mälestusi peab säilitama

Aastatel 1996–2016 ilmusid trükist Eesti represseeritute registri büroo eestvedamisel valminud nn Memento mustad raamatud, mis on tubli saavutus. 12 köites on põlistatud mälestus represseeritud, ka hukkunud või hukatud Eesti vabariigi kodanikest. Hoolimata rohketest vigadest on need raamatud kujunenud peamiseks avaliku teabe allikaks aastatel 1940–1988 represseeritute kohta. Ka loodava Maarjamäe kommunismiohvrite mälestusmärgi nimekirjade koostajatele, kellel lasub ülisuur vastutus ligemale 20 000 Venemaal hukkunud inimese andmete vastavuse eest tegelikkusele. Peale Rakveres kirjutatud raamatute “Lääne-Virumaa kaotused okupatsiooniaastatel” ja “Küüditatud 1949. Lääne-Virumaa” olen “musti raamatuid” kasutanud Verhne-Ussinski rajooni kalmistutele maetud eestlaste nimekirjade koostamisel.