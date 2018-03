Praegu tekitavad EMO-s ülekoormatust gripihaiged. Rakvere haigla EMO juhataja anestesioloog Aile Kaasik nendib, et sealsed meedikud on gripist veidi väsinud. “Meil on epideemia,” märgib ta. Eelmise nädala jooksul pandi gripidiagnoos 22 mehele ja 15 naisele.