Ornitoloogiaühing kutsub esimestest rändlindudest teada andma

Andmeid kogutakse EOÜ vaatlusprojekti raames, kus jälgitakse 35 tavalisema linnuliigi kevadisi saabumisaegu, edastas ühing. Varajastest saabujatest on oodatud näiteks kiivitaja, põldlõokese, valge-toonekure ja metsvindi vaatlused.

Praeguseks on nähtud esimesi rändlinde peamiselt Lääne-Eestis, kuid üksikuid vaatlusi on tehtud ka sisemaal. Kohatud on näiteks põldlõokest, kiivitajat, õõnetuvi, hallhane, kuldnokka ja sookurge. Rändlindude saabumist saab jälgida kogu kevade alates märtsist kuni maikuuni.