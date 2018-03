Alates 21. märtsist Kadrina abivallavanema kohalt omal soovil priiks saanud Erich Petrovitsile maksti preemiat kolme kuu ametipalga ulatuses ehk 5100 eurot. Vallavanema kohuseid täitva Jaan Sterni allkirja kandvas käskkirjas on öeldud, et siseministeerium tunnustas Kadrina valda eelmisel aastal erakordse panuse eest riigis turvalisuse tõstmisel, milles on ka Petrovitsi panus.