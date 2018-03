Koolijuhid: kodutööd õpetavad pingutama

Ministeeriumiga ühte meelt on ka Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani. Kuigi Kadrina keskkool ei liitunud käesolevast õppeaastast viie vaheaja süsteemiga, minnakse sellele üle ilmselt uuel õppeaastal ja mingit alternatiivset korraldust õpilaste koolistressi vähendamiseks pole kaalutud.

Pani sõnul on kodutööde vähendamise teemat Kadrina keskkoolis pidevalt arutatud ning vähendamiseks ka samme astutud, sest arusaadavalt on lastel koormus suur. Päris ära ei peaks kodust õppimist aga staažika koolijuhi hinnangul kaotama.

“Kodus ei peakski õppima, kodus tuleb korrata koolis õpitut,” märkis Pani.

Tema kogemusil on lastel tänapäeval raskusi pingutamise ja enese motiveerimisega. “Lõbu tahetakse, lõbusat elu ja fun’i, kohustusi aga pigem mitte,” kirjeldas Pani olukorda ja lisas, et ka riiklikult peaks olema eesmärk kodutöid vähendada, kuid mitte päris ära kaotada.

Anne Nõgu. FOTO: Marianne Loorents

Nagu Kadrina keskkoolis, nii käivad vana korra järgi ehk nelja vaheajaga õppeaastas koolis ka Rakvere eragümnaasiumi õpilased. Koolijuht Anne Nõgu sõnul korraldati küsitlus õpetajate, lastevanemate ja gümnasistide seas ning eelistus langes toimivale süsteemile. “Suvi on niigi lühike,” ütles Nõgu.

Kodutööde mahu vähendamine pole Nõgu sõnul nende kooliperes aga jutuks tulnud, sest see oleneb ikkagi palju õpetajast ja sellest, kuidas keegi oma tööd korraldab. Nõgu rääkis, et õpilased ei ole nurisenud ning alati on lähtutud põhimõttest, et kogu vajalik töö saaks tehtud koolis.

Koolistressi vähendamiseks on eragümnaasiumil õpilastele pakkuda palju huvitavat õppetöövälist tegevust. Kodutöid peab Nõgu siiski vajalikuks ja leiab sarnaselt Kadrina kolleegiga, et lapsed ei oska enam vaeva näha. “Kõike tahetakse saada väga kergelt, aga see ei ole päris elu,” lisas koolijuht.