Margit Kaare “Eluuni” on väga isiklik näitus. Ta on maalinud oma lähedasi, lapsi ja eluheidikuid. Peegeldanud talle südamelähedasi hingi.

Margit Kaare vaatab inimese silmadesse ja näeb eluund. “Läbi silmade näeb inimese hinge. Silmis on kõik olemas ka siis, kui varjata püüame,” lausus kunstnik. Nende inimeste lood on teda sügavalt puudutanud. “Need inimesed on mulle väga olulised,” kinnitas Margit Kaare.