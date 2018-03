Pandivere Pansioni juhtide saatus selgub mais

Peldesele ja Pediusele heidetakse ette, et nad asetasid inimese eluohtlikku olukorda ja jätsid ta sellesse. Viru maakohtu pressiesindaja Jelena Muttonen ütles, et igasugugune olukorra täpsem kirjeldus läheks vastuollu põhjustega, miks kohus leidis, et asja tuleb arutada kinnisel istungil.