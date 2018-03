Kolumn: mõned mõtted haldusreformist

Haldusreformi tulemusel on Eesti kaart tundmatuseni muutunud. Vanadesse piiridesse jäi ainult neli maakonda: lisaks Hiiu- ja Saaremaale kaks mandrimaakonda, Harju- ja Viljandimaa. Ometi jäi hilisest nõukogude ajast tuttav 15 rajooni süsteem alles. Miks ei liidetud ühestainsast vallast koosnevat Hiiumaad kääbuseks kärbitud Läänemaaga? See saar kuulus Läänemaale ka “Eesti ajal”, sest Haapsalu ja Rohuküla läbimata on raske Kärdlasse sõita.