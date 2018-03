Kui Käsmu meremuuseumi peremees Aarne Vaik rääkis aupaklikult Ahto Valterist ja tema vennast, kes korduvalt üle ookeani Ameerikasse purjetasid, mõtlesin, et see on üks väärt mees kaptenite küla Käsmut iseloomustama. Ometi oli tema teistsugune kui ülejäänud selle kandi kaptenid.