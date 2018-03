Karl-Erik Taukar Elina Bornile: “Sinust loodeti palju, kuid oled tavaline beib”

Taukar räppis Bornile, et mis too ka vigiseb, uus Elina on Nechayeva. Istugu ta aga varupingile. Ühes fraasis küsis Taukar, kas ripsmepikendusteta Bornil üldse feiss (nägu – toim.) on. Provokatsioone jagus veelgi. Borni pilk pidavat olema sama tühi ja kõle nagu tema jõulutuur ja laulud nii lahjad nagu alkoholivaba õlu. Taukar laulis, et Borni nime guugeldades leidis ta esimese vastena palja Elina. “Ütle nüüd good-bye (head aega – toim.), su karjäär on yesterday (eilne – toim.).”