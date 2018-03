Artjom Arhangelski - lahinguvälja käilakuju

Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajate streigi üks keskseid kujusid on Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski. Noore mehe nägu ei ole streigi jälgijatele võõras, küll aga võib paljudele olla uudiseks see, et 29-aastane mees on pärit Rakverest ning juhtub siia kanti teistelgi põhjustel peale streigi.