Esiti ei oska heas vormis Malle Vahesalu öeldagi, kuidas elu on kulgenud. “Eks on oldud ka õnnelik,” sõnab ta siis. Üleeile oleks ta kaasaga tähistanud 60 abieluaasta täitumist. “Märtsi lõpus on nii palju tähtpäevi,” imestab proua.