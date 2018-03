Pühapäev tuleb valdavalt plusskraadidega

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, lörtsi ja lund. Puhub edelatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Teed võivad olla libedad.

Päeval on pilves ilm, õhtupoolikul on paiguti selgimisi. Paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 12-15, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus +2 kuni +5 kraadi.