Talv on visa taanduma: lähipäevad pakuvad kuni 15 miinuskraadi

Esmaspäeva öösel on enamasti pilves ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma, põhja pool ka lund. Hommikul muutub sadu laialdasemaks. Tuul puhub öö hakul edelast ja läänest 5-10, pärast keskööd pöördub põhjakaarde ning tugevneb põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur langeb hommikuks vahemikku 0 kuni -4 kraadi, lõuna pool on 0 kuni +2 kraadi. Päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, võib tuisata, Lõuna-Eestis sajab ennelõunal ka vihma. Puhub kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -5 kraadi, Lõuna-Eestis 0 kuni +4 kraadi.