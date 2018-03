Paavo Nelke avas kukkedega eurosarjas võiduarve

Kui eurosarjas saadi esimene silm pähe, siis Soome meistrivõistlustel ja Balti liigas on püsinud Cocks tänavu kaotuseta. Koduliigas on saldoks 11 võitu ja üks viik, Balti liigas on kallutatud enda kasuks kõik 12 senipeetud kohtumist. Seega pole neis kahes võistlussarjas kaotusekibedust tuntud tänavu juba 24 mängu jutti.