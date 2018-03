Rahatarkuse kuul jagatakse tasuta säästmis- ja investeerimisnõu

"Nii igale üksikisikule kui ka ühiskonnale tervikuna on vajalikud tarbijate kõrge teadlikkus ja oskus oma rahaasju planeerida – see hõlmab nii koduse eelarve koostamist kui ka säästmist ja nende säästude tulemuslikku kasvatamist,” ütles rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross. “Tänavuste seminaride eesmärk on pakkuda kõikjal Eestimaal inimestele võimalust end ekspertide abiga harida ja kaalutletud finantsotsuseid teha.”