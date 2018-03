Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall ütles, et 62-aastase mehe hukkumise täpsemate asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Puldre sõnul nägi hooldekodu töötaja majja sisenemas juba põlevat meest. Ta haaras kustutusteki ja viskas mehele peale, kuid mees heitis teki endast eemale ja hakkas trepist üles minema. "Töötajale oli see nii jube pilt, et ta on tänini šokis," sõnas Puldre.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Tanel Sepajõe rääkis, et ilmselt sai süttimine alguse lõpuni kustutamata suitsukonist. Samas on Sepajõe sõnul süttimise moment ebaselge. Kui suitsukoni on taskus, siis nailonjopet see naljalt lahtise leegiga põlema ei süüta. Päästeteenistuse andmetel võisid mehel olla taskus tikutopsid ja välgumihklid. Jope võis süttida, kui konist läks tuli tikutopsi või tulemasinasse.