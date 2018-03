Sõltlased võitsid Saaremaal žürii südame

Laureaadiks tunnistas žürii Rakvere reaalgümnaasiumi näitetrupi Karla loo “Sõltlased”, mis räägib kahest noorest, kes on sõltuvuses üksteisest, uimastitest, rahast ja kõigest mõeldavast. Noorte juhendaja Tiina Kippel rääkis, et lavastus on tegelikult komöödia, sest esialgsest kurvast loost tegid noored enda tüki.