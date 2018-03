Rakvere haigla sünnitusosakonda sulgemine ei ähvarda

Sünnitusabi kättesaadavus ei ole vaid perede mure: see, kas titad saavad sündida kodulähedases haiglas, mõjutab paljuski inimeste kodukoha valikut. Pildil olev beebi on ilmavalgust näinud Rakvere haigla sünnitusosakonnas.

Läänemaal, Raplas ja Jõgeval on sünnitusabi andmine lõpetatud, Valga haigla saatus on kaalukausil. Rakvere haiglas sündis mullu 431 last. Kas see arv tagab sünnitusosakonna elujõulisuse?