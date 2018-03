Juhtkiri: vao vahel enam ei sünnitata

Rakvere haigla juhtkond eesotsas naistearstidega on ühel meelel: seni kuni lapsi sünnib, siinsed naised muretsema ei pea. Investeeritud on personali ja aparatuuri. Karta pole vaja seda, et Rakveres sünnitades naine või laps vajadusel abita jääks. Regionaalhaiglas on küll rohkem võimalusi näiteks enneaegset beebit abistada, kuid siingi on see läbi mõeldud ja vajadusel suunatakse ema koos lapsega pealinna.