Haiglate õendusabiosakonnad püüavad survest hoolimata ellu jääda

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski üks suurtest ülesannetest on muuta hooldusteenus haiglates paremaks. Poolteist aastat tagasi väisas minister Rakvere haiglat, kus ta külastas koos Rakvere haigla peaarsti Sirje Kiiskülaga ka õendusabiosakonda.

Mõni päev tagasi pidid lähedased haige 70-aastase mehe Viru haigla õendusabiosakonda panema. Rakvere haigla õendusabiosakonnas polnud kohta. Viimasel ajal on õendusabi räsinud skandaalid. Miks on surve sellele teenusele nõnda suur? Milline on olukord maakonna haiglates?