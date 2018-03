Uus lastehoid tervitab rõõmupalle

Äsja remondist tulnud ruumid on avarad, värviküllased ja kutsuvad mängima. Rõõmupallide asutaja Maris Peeba rääkis, et mõte asutada lastehoid tuli talle siis, kui ta oma kaheaastasele lapsele hoiukohta otsis ja taipas, et Rakveres neid liiga palju ei ole.

Soov tegelda lastega on Maris Peebal alati olnud, lisaks väikesele on tal kodus kasvamas ka suurem, kümneaastane laps. Ideest sai kindel plaan ning Maris viis paberid kooli, et lasteaiakasvatajale vajalikud teadmised ja oskused hankida. Rakvere linnas on sõimeealiste laste hoidmine korraldatud erahoidudes ning järjekorrad on pikad.