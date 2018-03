Kaja Kallas: “Ära rõõmusta enne, kui oled võsast välja saanud”

Kahe ja poole nädala pärast ülima tõenäosusega reformierakonna uueks esimeheks saav europarlamendi saadik Kaja Kallas on tulevikust rääkides väga kidakeelne ning leiab, et igasuguste ennustuste tegemiseks on riigikogu valimised, milleni on jäänud veidi üle 11 kuu, veel liiga kaugel.