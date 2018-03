Meretee Kunda sadamasse on endiselt jääs, kuid sadamakapten Eiki Orgmets sõnas, et olukord on läinud tunduvalt paremaks, kui see oli kuu aega tagasi. “Olud on muutlikud, tänasel päeval on laht 90 protsendi ulatuses valge jääväli,” ütles Orgmets.