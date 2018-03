Ristikäik kutsub mõtisklema elusama elu üle

​Rakvere kristlikud kirikud kutsuvad linlasi suurel reedel ühisele ristikäigule, mõtisklusteekonnale, millesarnaseid võetakse sel päeval ette mitmel pool kristlikus maailmas. Ajalooliselt on ristikäik suurte katedraalide sees, Jeruusalemmas kulgeb mööda Kristuse kannatusteed, Via Dolorosat, Eestis on kombeks kõndida kirikust kirikusse.