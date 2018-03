Juhtkiri: kui kõik mustaks läks

Kemerovos juhtunu on valus näide sellest, kui hoolimatu ja korruptiivne riik on Venemaa. Seekord olid ahnuse ja ükskõiksuse ohvriteks lapsed, hukkusid terved perekonnad. Õnnetuse järel kogunesid tänavatele õigluse jaluleseadmist nõudvad rahvahulgad, kuid neistki püüdsid ametnikud üle sõita.

Miitinguliste vestlus ametnikega võttis ootamatu pöörde, kui mikrofoni sai ettevõtja Igor Vostrikov, kes ütles, et inimesi koheldakse nagu loomi. Kemerovi oblasti asekuberner Sergei Tsiviljov küsis seepeale temalt, kas ettevõtja soovib muret ära kasutades endale reklaami teha. Igor Vostrikov oli tuleõnnetuses kaotanud oma kolm last, abikaasa ja noorema õe...

Kemerovos juhtunu on kõnekas näide kahest asjast. Esiteks ligadi-logadi olukorrast Venemaal ja teiseks sellest, et turvalisus ei tule niisama. Küllap paljud on mõelnud, milleks on neid õppusi vaja ja miks käivad päästeametnikud tavalisi inimesi ja asjamehi painamas mingite tuleohutusvahendite teemal.