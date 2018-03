Viiendaks: me kõik ei pruugi sellesse võibolla esimeses järjekorras süveneda soovida, kuid gümnaasiumihariduse järjepidevuse katkestamine Rakvere väärikaimas, spetsiaalselt gümnaasiumiks ehitatud hooneks oleks mittemateriaalse kapitali rumal raiskamine. Kui kultuuril ja järjepidevuse hoidmisel puuduks mõju, ei oleks maailma piirkondade vahel ka näiteks olulisi majanduslikke erinevusi. Ometi on need erinevused riikide ja rahvaste vahel olemas ja kõik algab laiemalt võttes kultuurist. Kultuur laiemas mõttes käib ees ja majandus on selle tuletis. Antud juhul räägime me hariduskultuurist ja selle järjepidevuse tähtsusest. Hariduslik, jah, ka ühe konkreetse hoonega seotud järjepidevus on vaimne kapital. See kapital töötab noorte peal ja noorte eneseteadvuse arendamiseks. Absoluutselt ei ole tark seda kapitali ära visata. Ärme röövi noortelt võimalust, et nende põu saaks paisuda uhkusest oma kooli ajaloolise vägevuse üle. Soovime ju, et me kasvataksime uusi Kotlisid, Pärte ja Allaberte – otsene side eelkäijatega on otsene side ja seda ei ole võimalik millegagi asendada. Selle mõju mõistmine nõuab soovi tavaküsimustest veidi kõrgemale tõusta, kuid see pole võimatu.

Kokkuvõttes on miinuseid uue maja rajamisel, eriti just sellesse kohta, ülekaalukalt rohkem kui plusse.

Ainus oluline miinus riigigümnaasiumi vanasse majja rajamisel – et ehitustegevuse ajaks oleks vaja organiseerida asenduspindu – on aga ületatav. Tänapäeval on võimalik asenduspinnad kasvõi konteinerklassidena üürida, see oleks ajutine üle elatav ohverdus parima lõpptulemuse saavutamise nimel.

Peame rääkima ka niinimetatud moodsa õpikeskkonna aspektist. Seda moodsat õpikeskkonda on võimalik rajada ka ajaloolise gümnaasiumi kinnistu baasil, krundil on lahedalt ruumi kõikmõeldavateks nüüdisaegseteks juurdeehitisteks. Mingit väga olulist erinevust seetõttu selles küsimuses kahe variandi vahel ei ole.

Samuti leian, et on õige hoida põhikoolivõrgu arendamise, tehnoloogiaõpetuse maja ja riigigümnaasiumi asukoha küsimused lahus. Nende küsimuste segamine viib fookusest välja küsimuse, milline oleks parim maja just gümnasistidele – nii füüsiliste parameetrite kui ka noorte inimeste teadvuse arendamise poolest.

Põhikoolivõrku tuleb loomulikult teha arendusi, vajadusel ka füüsilisi, kuid see pole midagi enneolematut ega ületamatut, me saame linnana sellega hakkama. Ei oleks tark võtta väiksemate võitude nimel sisse suuri kaotusi. Seda aga linnaruumi moonutamine ja haridusloolise järjepidevuse katkestamine oleks.

Peremeest ja ühepäevaperemeest eristab võime saada aru, millised asjad ja nähtused on ajas kestvalt väärtuslikud ja millised mitte. Riigigümnaasiumi asukohavaliku hääletus saab olema väga konkreetne ja nimed-juures-asi. Minu ettepanek on, et võtame aja maha ja laseme lauale asetada ka teise planeeringu – planeeringu, mille järgi on riigigümnaasium ajaloolise gümnaasiumi kinnistul. Me ei taha tulla kolme-nelja aasta pärast hommikuti ummikus istuvatele autojuhtidele meelde kui sellise olukorrani viinud otsuse autorid. Väldime sellist võimalust.