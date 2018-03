Viru-Nigula vald pakub kohta skandaalsele tehasele

Viru-Nigula vallas poleks see esimene sellelaadne tehas, Kundas asub ka Eesti suurim erakapitalil põhinev tööstusinvesteering, Estonian Celli puitmassitehas. Nüüdisaegne tehnoloogia aitab seal säilitada puhast elukeskkonda. Positiivne kogemus tehasega andis Viru-Nigula vallavanemale Einar Vallbaumile julguse teha sellesisuline ettepanek ka Tartu lähedale Emajõe äärde planeeritud palju kriitikat saanud tselluloositehase rajamiseks Viru-Nigula valda.

Einar Vallbaum ütles, et Estonian Celli puhul on tegemist piirkonna hinnatuima tööandjaga. “Tänu tehasele saavad tööd ka paljud kohalikud ettevõtted, kes tegutsevad allhankepartneritena. Oleme tehase juhtkonnaga lähedalt kokku puutunud ja teame, kui tugevalt pingutatakse selle nimel, et ettevõte suudaks tagada kõiki Euroopa Liidu keskkonnanorme.”