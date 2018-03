Svirgsdeni lood: tarbijate ühiskond

Mõni aasta tagasi sattusin Heinz Valguga vestlema teemal, kui palju on ühiskonnas iseseisvalt mõtlevaid inimesi. Protsentuaalselt. Ma pakkusin kakskümmend. Heinz raputas kurvalt pead ja ütles, et kui viis on, siis on juba väga hästi. Hakkasin aimama, miks turul maksab arbuusikilo alati 1.50. Ka siis, kui poes on 0.28. Turumajandus.