Koit Toome esitab Vihulas Jaak Joala aegumatuid laule

​Vihula mõisa kontserdisaali võlvide all on järgmisel laupäeval algusega kell 17 meeleolukas kontsert, kus poplaulja Koit Toome esitab suurmeister Jaak Joala laule. Huvitava õpetaja, sõbra ja eeskuju viiside kohta sõnas Toome, et need oleks justkui talle kirjutatud.