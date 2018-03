Elust enesest: Kunda neiu pürib superstaariks

“Arvasin, et võiksin ise ennast üles ehitada, alustada lihtsalt millegagi,” sõnab Helis. Tagasihoidliku loomuga neiu, kes oskab mängida klaverit, kitarri ja trumme, ütleb, et pole murran-läbi-suhtumisega ja lavalist julgust seni õieti ei olnudki. “Suutsin ennast vokaalselt näidata, aga mitte edastada emotsiooni,” sõnab ta.

Palju on muutunud, superstaarisaate kohtunikud on öelnud, et neiu on teinud tohutu arenguhüppe. “Olen professionaalide abiga suutnud karakterit välja tuua riietuse, miimikaga, emotsioonidega. Julgust on rohkem,” märgib ta.