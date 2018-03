Vaktsineerimata laps sai leetrid

Märtsis diagnoositi leetrid 11-aastasel vaktsineerimata lapsel, kes tuli Taist. Haigestunu õpib Viimsi keskkoolis, kus on kokku 34 vaktsineerimata last. Lapse klassis oli lisaks haigestunule veel kolm vaktsineerimata last, kelle vanemad on vaktsineerimistest keeldunud.