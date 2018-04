Eestis ühinevad start-up-ettevõtted, stand-up-koomikud ja pop-up-toodete pakkujad

Virumaa Teataja kätte jõudnud ühisavalduses öeldakse, et üha suuremat konkurentsi pakkuvas maailmas on ühiselt palju tõhusam läbi lüüa.

„Me saame oma iduettevõtete kaudu teisaldatavate stendide toel ja püstijalakoomikute abil oma klientidele palju lähemale ja vastupidi,“ seisab ühinemisteates. „Just see on see, mis meie väikesele riigile edu tagab.“