Nädala kaja: valgus tõi kevade

Kellaosutite edasi ja tagasi nihutamise võib täiesti vabalt ära lõpetada, aga sellisel juhul peaksime jääma püsivalt suveaega, et valgust maksimaalselt ära kasutada. Andke andeks, aga minu kõrvus ei kõla mitte kuidagi usutavalt väited, nagu oleks eestlastele geneetiliselt omane elada talveajas. Ega me mutid ole.

Meie kaugetele esivanematele oli omane elada päikese järgi. Suvel tõusti varem ja hakati varem tööle, pimedal ajal aga hiljem. Suveajas ehk omaaegse nimega Moskva ajas on eestlased elanud aastakümneid ning neid, kelle geenid mäletavad suviti vööndiajas elamist, on alles vaid üksikud.

Halva naljana kõlab ka mõte, et suvel võiks tööpäeva varem alustada ja seeläbi ka varem lõpetada. No ega selline asi ikka toimi küll. Me oleme kella orjad, kõik käib kellast kellani, kellaaeg on püha. Lisaks muudele jamadele tähendaks tööpäeva piiride nihutamine ka näiteks bussiliikluse ümberkorraldamist, see on aga ülimalt keeruline.