Esimesed e-ülesandekogud on peagi kõikidele õpetajatele kättesaadavad

Järgmisest õppeaastast on e-õppevara võimalik juba terviklikult õppetöös kasutada. E-ülesandekogu on vähemalt 20 harjutusest ja ühest diagnostilisest testis koosnev uudne õppetöö meetod, mis on eelkõige loodud kasutamiseks põhikooliastmes.