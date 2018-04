Kontrolli oma rahaasju

Suimets oli päri, et pealinnas on rohkem suurema sissetulekuga inimesi, kel potentsiaali teha investeerimisotsuseid, kuid ka väljaspool Tallinna on neid, kes võiksid oma sääste kasvatada. Suimets viitas uuringule, mille kohaselt 57 protsenti Eesti elanikest – kui nad peaks ootamatult kaotama sissetulekuallika – ei saaks oma säästudega hakkama kahte kuudki ning kolmandik meie peredest on aasta jooksul sattunud rahalistesse raskustesse.