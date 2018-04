Miinuseid leiab rohkem kui plusse

Siiski. Kui püüda vaadata sellest formaalsest õigusest veidi kaugemale ja soovida süüvida põhjustesse, miks osa inimesi on riigigümnaasiumi tarvis ringteele uue maja ehitamise mõtte vastu ja riigigümnaasiumi Rakvere gümnaasiumi kinnistule rajamise poolt, siis on võimalik näha, millest on see vastuseis käesoleva planeeringuga ette pandud asukohale tingitud ja millised on need ohud, millesse selle planeeringuga edasi liikudes astutakse.