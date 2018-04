Kaarel Nurmsalu pani end kahevõistluses proovile

“Loogiline nädalavahetus oli. Kõik, kes mind võitma pidid, tegid seda. Ja need, kes ei pidanud võitma, ei võitnudki. Mõlemal korral olin suhteliselt loogilise koha peal,” rääkis Nurmsalu Postimehele.

“Mulle öeldi enne võistlust: mis sa teed? Ära mängi lolli! Pole vaja seda teha! See võistlemine pole lihtsamate killast, esiteks pead olema hüppemäel vormis ja murdmaarajal on see kümme kilomeetrit ikka korralik nätakas. Aga ma tahtsin proovida. Kes teab, kas ma teen seda uuesti. Äkki tõesti.”