Ambla võrkpallurid panid rahvaliiga kinni

Ambla Spordiklubi esindaja Leo Matikainen tunnistas, et kuigi meeskond võitis sarja teist korda, ei ole võidud tulnud kergelt. “Mängud olid tasavägised ja põnevad. Suur tänu Mati Merirannale, et ta meid üldse siia lubas,” lausus Matikainen ja lisas, et järvakad otsivad Lääne-Virumaalt mängukogemust, kuna nende maakonnas on võrkpalli kandepind väiksem ja terve hooaja vältel mängimise võimalust ei olegi. Meistrivõistlusi peetakse vaid mõnepäevaste turniiridena.