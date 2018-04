Lapsed tutvusid mugavate, kuid ohtlike autodega

Veokijuhi Koit Kolganurme juhendamisel said lapsed ise järele proovida, mis mugavused on suures autos, ja uurida, mida selle juht näeb ja mida ei näe.

Rakvere reaalgümnaasiumis korraldatud koolitusel said algklasside õpilased teada, et teedel vuravad rekad ei ole mitte ainult sohvrite sõitvad korterid, vaid need kätkevad oma suurte mõõtmete tõttu eneses ohtu jalakäijatele.