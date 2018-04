Plaan küpseb: puidurafineerimistehast hakatakse edendama teadusega

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ütles ühe pooltargumendina seda, et nende vallas poleks tegemist esimese sellelaadse tehasega. Kundas asub Eesti suurim erakapitalil põhinev tööstusinvesteering, Estonian Celli puitmassitehas, mille ehituse juures on osalenud Einar Vallbaum ka ettevõtjana. Tema sõnul on ideel jumet ka seetõttu, et ta on põhjanaabrite juures sarnaste tehastega kokku puutunud ja sealsed kogemused on abiks.