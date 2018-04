Voodoo-nõid Raul Hunt: “Inimese suurim needus on tema ise”

Hingestatud on maailm me ümber, ütleb voodoo-nõid Raul Hunt (43). Tasase loomuga mees teaks justkui rohkem, kui välja näitab. Räägib. Elavatel on tema sõnutsi võimalik küsida abi ja nõu surnud esivanematelt. Meie mõistes teispoolsusest – mida tema ütlusel aga olemas pole. Looduses on ometi kõik elav ja hingestatud.

Sedasorti maailmamõtestamiseni jõudis ta ise just šamanismi ja voodoo kaudu. “Voodoo on usk, mis on Ameerikas Aafrika šamanismi ja katolikuga segatud,” sõnab ta. Mõtleb siis hetke ja lisab, et voodoo’l on palju sarnast meie maausuga.