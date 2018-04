Alates 1. aprilist tõusid Vinni vallas oluliselt hooldajatoetused, kuid volikogus tõdeti, et seda on ikkagi vähe. Näiteks määrati volikogu otsusega täisealise hooldajatoetuseks 50 eurot kuus, varem oli see 25.56. Raske puudega inimese hooldajatoetus tõusis 15,34 eurolt 42 euroni ja keskmise puudega inimese hooldajatoetus tõusis 7,03 eurolt 20 euroni kuus.