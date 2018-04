Tänavad on heitliku talve järel kesises seisukorras

Peagi algavate suurte tänavaehitusprojektide kõrval väiksemate probleemidega rinda pistev Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap konstateeris, et teede ja tänavate olukord on hull mis hull. “Teede olukord ei ole niru, vaid maakeeli öeldes on need täitsa p...s,” prahvatas ta emotsionaalselt. “Vihakõnesid veel saanud ei ole, aga eks neid hakkab tulema. See on igakevadine paratamatus ja oleme selleks valmis.”