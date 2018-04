Narva ja Rakvere linn sõlmivad koostööleppe

Tarmo Tammiste ütles, et Narva on oma kandidatuuri ettevalmistusega jõudsalt edasi liikunud ja Rakvere soov kaasa lüüa jõudis nendeni väga sobival ajal. “Tee Narva viib pea alati läbi Rakvere ja mis saaks olla veel loogilisem, kui ka see linn oma vägagi eriilmeliste kultuuritraditsioonidega juba algusest peale ettevalmistusse kaasata ja jõud ühendada,” lisas ta.