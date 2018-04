Ingely Laiv astub oboega ERSO ette neljapäeval Tartus ja reedel Tallinnas. Esitamiseks on ta valinud Richard Straussi oboekontserdi D-duur.

“See on oboerepertuaari üks suuremaid ja tähtsamaid, aga ka raskemaid teoseid. Mul on väga suur rõõm seda tohutult kaunist teost esitada,” ütles Ingely Laiv. “Ja muidugi on meie ERSO imeline ja samuti dirigent Mihhail Gerts,” lisas ta.