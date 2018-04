Helle Lempu: on solvav, kui ei anta võimalust asjadest rääkida

Telesaate “Kuuuurija” tõttu skandaali keskmesse sattunud Sääse hooldekodu juhataja Helle Lempu võitleb intervjuu vältel korduvalt pisaratega. Juhtunu on rusunud kogu hooldekodu kollektiivi. Nüüd elatakse selle nimel, et halb selja taha jääks.

Märtsi lõpus eetrisse jõudnud “Kuuuurijas” väitis Laura Leon Alvarez, et tema 68-aastast ema hoiti Sääse hooldekodus kehvades tingimustes ja ema kehal oli väärkohtlemise jälgi. Olete pärast saadet olnud avalikkuse terava tähelepanu all. Milliseks on olukord teie jaoks praegu kujunenud?