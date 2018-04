Vallavalitsus ostab küttepuid

Suuremad kogused soovitakse tarnida Väike-Maarja sauna kütmiseks ning sotsiaalvajaduste katteks: kummagi tarvis on arvestatud sada ruumi. Simuna rahvamajale tarnitakse sama hanke raames 70 ja Tammiku hooldekodule 50 ruumi küttepuid, mujale vähem.

Väike-Maarja abivallavanem Kaarel Moisa lausus, et mullu soetati küttepuid hinnaga 25 eurot ruum, mis tegi hanke kogumaksumuseks veidi alla 9000 euro. “Nüüd on küll Rakke pool juurde tulnud, aga kui võrrelda Väike-Maarja objekte eelmisel ja sel aastal, ostame tänavu küttepuid vähem, kuna lihtsalt jäägid on suuremad,” kõneles ta.