Porkunis hakatakse kobrastega võitlema.

Tapa valla heakorraspetsialist Lembit Saart selgitas, et viimasel ajal on Porkuni külas järve ümbruses tekkinud hulgaliselt koprakahjustusi: on langetatud puid, kahjustatud puutüvesid ning tammidega tõkestatud Valgejõge. Saart ütles, et kobraste näritud, kuid veel püsti püsivad puud on ohuks ka maaomanike varale ning järveäärsel puhkealal viibivatele inimestele.