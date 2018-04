Juhtkiri: meie teiste seas

Kõik uus võib esialgu hirmu tekitada, kuid nende inimeste ühiskonda lõimimine tundub igati loogilisem kui see, et neid võõraste pilkude eest peita. Teenuseid vajavad nad ju täpselt samamoodi nagu vaimselt ja füüsiliselt terve inimene: kõik peavad saama käia arsti vastuvõtul, juuksuri juures või ujulas. Mida iseseisvam on inimene, seda täisväärtuslikum ühiskonna liige ta on.